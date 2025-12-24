Link Live Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Al Nassr vs Al Zawraa di laga lanjutan Grup D AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga seru antara klub yang dibela Cristiano Ronaldo melawan tim asal Irak tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini, Rabu (24/12/2025) pukul 22.55 WIB, dan bisa disaksikan live streaming di VISION+ dengan klik linknya di sini.

Laga ini punya arti penting bagi kedua tim. Al Nassr saat ini memimpin klasemen Grup D dengan raihan sempurna 15 poin dari lima pertandingan, sementara Al Zawraa membuntuti di posisi kedua dengan 9 poin.

Artinya, duel ini bisa sangat menentukan posisi akhir klasemen. Al Nassr tentu tak ingin kehilangan momentum dominasi mereka, sementara Al Zawraa datang dengan misi memangkas jarak dan menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Duel Al Nassr kontra Al Zawraa pun menjadi salah satu match penting yang sayang untuk dilewatkan.

Al Nassr vs Al Zawraa

Cara Nonton Al Nassr vs Al Zawraa Live di VISION+

Buat kamu yang nggak mau ketinggalan duel panas ini, berikut langkah mudah untuk nonton pertandingan lewat VISION+:

1. Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store

2. Login menggunakan akunmu atau registrasi jika belum punya

3. Masuk ke menu Beli Paket dan pilih VISION+ Premium Rp20.000,- per bulan

4. Selesaikan pembayaran dengan metode favoritmu

5. Setelah aktif, kamu bisa langsung streaming Al Nassr vs Al Zawraa