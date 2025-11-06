Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rindu Dukungan The Jakmania, Mauricio Souza Berharap Persija Jakarta Main di JIS Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:09 WIB
Rindu Dukungan The Jakmania, Mauricio Souza Berharap Persija Jakarta Main di JIS Lagi
Rindu Dukungan The Jakmania, Mauricio Souza Berharap Persija Jakarta Main di JIS Lagi. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

DEPOK – Pelatih kepala Persija Jakarta, Mauricio Souza, terang-terangan mengungkapkan kerinduannya terhadap atmosfer pertandingan yang ia rasakan di Jakarta International Stadium (JIS). Karena itu, Souza berharap timnya dapat segera kembali bermain di hadapan ribuan The Jakmania di stadion tersebut setelah menjalani periode panjang tanpa laga kandang sejati.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persija Jakarta tercatat melakoni empat laga tandang, yakni melawan PSM Makassar, Borneo FC, Persebaya Surabaya, dan Madura United. Sementara satu laga kandang yang seharusnya dimainkan melawan PSBS Biak terpaksa dihelat di tempat netral, yaitu Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Pemindahan lokasi ini terjadi lantaran JIS sedang dalam tahap perawatan intensif usai digunakan untuk menggelar konser NCT Dream. Kini, Persija Jakarta tengah bersiap untuk laga tandang berikutnya melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu 8 November 2025 mendatang.

Artinya, Macan Kemayoran akan genap melakoni enam pertandingan berturut-turut tanpa berlaga di JIS. Terakhir kali mereka bermain di kandang sendiri adalah saat bermain imbang 1-1 melawan Bali United pada 14 September 2025.

1. Kerinduan pada Dukungan Kandang

Karena sudah lama tak bermain di markas sendiri, Souza mengaku sangat merindukan dukungan langsung dan semangat yang diberikan oleh The Jakmania saat mereka bermain di Jakarta.

“Saya rindu bermain di stadion itu, atmosfernya luar biasa. Suporter selalu memberi kami semangat. Kami mendapat banyak dukungan di sana,” kata Souza saat ditemui wartawan di Persija Training Ground, Kamis (6/11/2025).

Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)

Meski berhasil meraih kemenangan atas PSBS Biak di Solo, Souza merasa kurang puas karena status tuan rumah mereka tidak diikuti oleh kehadiran masif The Jakmania di tribun. Ia mengakui bahwa situasi tanpa kandang di Jakarta ini kurang ideal bagi tim.

“Ini memang kurang bagus, semua orang tahu itu. Kami senang bermain di kandang sendiri. Kami ingin tampil di hadapan para suporter kami. Tapi kami mengerti, sayangnya saat ini kami tidak memiliki tempat bermain di Jakarta,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184634/persija_jakarta-oWFh_large.jpg
Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/11/1646119/kiper-muda-bandung-rizki-nur-fadhilah-korban-tppo-kemlu-ia-sengaja-berangkat-ke-kamboja-srw.jpg
Kiper Muda Bandung Rizki Nur Fadhilah Korban TPPO? Kemlu: Ia Sengaja Berangkat ke Kamboja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_foto_pssi.jpg
4 Topik Panas Diprediksi Akan Diumumkan PSSI di Konferensi Pers Hari Ini, Salah Satunya Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement