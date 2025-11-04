Advertisement
LIGA INDONESIA

Pepet Ketat Borneo FC, Maxwell Minta Persija Jakarta Jaga Momentum demi Juara Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |19:36 WIB
Pepet Ketat Borneo FC, Maxwell Minta Persija Jakarta Jaga Momentum demi Juara Super League 2025-2026
Maxwell Souza kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Maxwell Souza, meminta Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menjaga tren positif yang tengah terukir di Super League 2025-2026. Hal ini penting dilakukan demi mencapai target merebut gelar juara.

Kini, Persija memang tengah berjaya. Mereka memepet ketat Borneo FC yang ada di puncak klasemen dengan 24 poin. Persija mengekor di posisi kedua dengan 20 angka.

Emaxwell Souza

1. Tren Positif

Persija Jakarta saat ini sedang dalam tren positif usai meraih tiga kemenangan beruntun. Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya (3-1), Madura United (1-0), dan PSBS Biak Numfor (3-1).

Tiga kemenangan ini mengantar Persija duduk di posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka kini mengoleksi 20 poin, terpaut empat angka dari pemuncak klasemen Borneo FC yang mempunyai dua tabungan pertandingan.

2. Kerja Keras

Oleh karena itu, Persija harus menjaga momentum positif demi merebut posisi puncak klasemen. Maxwell menyadari, Persija harus bekerja ekstra keras demi memenuhi target juara.

"Sejak awal datang ke Persija, saya sudah tahu tim ini punya target besar. Karena itu, saya datang untuk membantu Persija meraih apa yang menjadi tujuannya,” kata Maxwell dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (4/11/2025).

“Tak peduli di posisi berapa kami saat ini di klasemen, atau seberapa jauh jarak poin dengan Borneo FC, yang terpenting adalah kami terus bekerja keras agar bisa naik hingga ke puncak,” sambungnya.

 

