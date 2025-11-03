Macan Kemayoran Menggila! Persija Jakarta Catat 3 Kemenangan Beruntun, Rizky Ridho: Lanjutkan!

JAKARTA – Performa Persija Jakarta tengah menanjak tajam. Skuad Macan Kemayoran, di bawah asuhan pelatih Mauricio Souza, kini mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026.

Pemain bertahan andalan Persija, Rizky Ridho, pun mengungkapkan rasa senangnya dan mengajak tim untuk terus mempertahankan tren positif ini. Terbaru, Persija memetik kemenangan meyakinkan 3-1 saat menjamu PSBS Biak.

Pertandingan kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat 31 Oktober 2025. Hasil ini mengukuhkan posisi Macan Kemayoran di papan atas klasemen sementara.

1. Rizky Ridho Minta Tim Tak Cepat Puas

Meskipun tim sedang dalam kondisi terbaik, Rizky Ridho menegaskan para pemain Persija tidak boleh cepat berpuas diri. Menurutnya, perjalanan dalam kompetisi kasta teratas di Indonesia ini masih sangat panjang dan persaingan akan semakin ketat.

Dalam unggahan di media sosial Instagram pribadinya, Rizky Ridho menyampaikan pesan motivasi untuk rekan-rekannya.

Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)

"Satu tujuan, satu semangat. Mari kita lanjutkan bersama," tulisnya Rizky Ridho di instagram pribadi, @rizkyridhoramadhani, Senin (3/11/2025).

Saat ini, Skuad Macan Kemayoran berada di posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan perolehan 20 poin. Jumlah poin tersebut diraih dari catatan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan sejauh ini.