HOME BOLA LIGA CHAMPION

Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang atas Selangor FC: Pepet Kamboja

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |22:24 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang atas Selangor FC: Pepet Kamboja
Persib Bandung menang atas Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

UPDATE ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang atas Selangor FC menarik untuk dibahas. Apalagi Liga Indonesia, atau sekarang dikenal Super League, perlahan mampu memperbaiki poin dan terus mengejar Kamboja di klasemen peringkat kompetisi klub AFC wilayah Timur.

Secara pergerakan ranking, Liga Indonesia masih di urutan ke-10. Namun, berkat kemenangan Persib, jumlah poin Indonesia menjadi 24.049 poin.

1. Indonesia Wajib 10 Besar

Dengan berada di 10 besar di peringkat kompetisi klub AFC wilayah Timur, Indonesia berhak mengirimkan dua perwakilan di AFC Champions League 2 untuk musim 2026-2027. Karena itulah, berkat bantuan Persib dan Dewa United di AFC Challenge League, ranking Liga Indonesia kini kian membaik.

Liga Indonesia pun kini terus mendekati Kamboja yang memiliki 24.450 poin dan berada di urutan kesembilan. Jika Persib dan Dewa United terus meraih hasil positif, serta dua wakil Kamboja di AFC Challenge League menerima hasil buruk, maka Liga Indonesia bisa saja melewati Kamboja.

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Mengejar Kamboja mungkin menjadi salah satu target realistis yang bisa diincar Liga Indonesia.

Selanjutnya, Persib tinggal menyisakan laga tandang ke Lion City Sailors pada 26 November dan menjamu Bangkok United pada 10 Desember 2025.

 

Telusuri berita bola lainnya
