Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Kelar Persib Bandung vs Selangor FC: Pangeran Biru di Puncak!

KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kelar Persib Bandung vs Selangor FC menarik dibahas. Pasal Persib yang sukses menumbangkan tim tuan rumah Selangor FC, kini telah kembali ke puncak klasemen.

Ya, Persib baru saja menang 3-2 atas klub asal Malaysia tersebut di matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Kamis (6/11/2025) malam WIB. Dengan kemenangan di Stadion Petaling Jaya, Malaysia tersebut, tim asuhan Bojan Hodak itu tinggal selangkah lagi lolos ke babak 16 besar.

1. Kuasai Puncak Klasemen

Sebelum laga Selangor FC vs Persib dimainkan, Pangeran Biru –julukan Persib– sempat turun ke posisi kedua. Alasannya karena di laga lain, Bangkok United (Thailand) berhasil menang 2-1 atas Lion City Sailors (Singapura).

Bangkok United yang menang dan memiliki 9 poin otomatis naik ke puncak klasemen. Namun, posisi itu hanya sebentar karena usai Persib menang 3-2 atas Selangor, Pangeran Biru kembali ke puncak klasemen.

Persib Bandung ke puncak dengan cara yang dramatis. Pasalnya, Persib sempat tertinggal 0-2 di babak pertama karena gol Zach Clough (3’) dan gol bunuh diri Patricio Matricardi (17’). Namun, gol Andre Jung (49’) dan brace Adam Alis (81’, 90+7’) membawa Persib menang dan merebut tiga poin penting.

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

2. Selangkah Lagi Lolos

Dengan hasil itu, Selangor FC dipastikan gagal lolos ke 16 besar meski fase grup masih menyisakan dua laga lagi. Pasalnya Selangor yang kini terjerembab di dasar klasemen masih memiliki 0 poin, yang berarti mereka selalu kalah di empat laga sebelumnya.