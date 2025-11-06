Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Gara-Gara Hal Ini, Thom Haye Pede Persib Bandung Bakal Kalahkan Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |02:01 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Thom Haye <i>Pede</i> Persib Bandung Bakal Kalahkan Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026
Pemain Persib Bandung, Thom Haye (kanan). (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG – Pemain andalan Persib Bandung, Thom Haye, mengungkapkan rasa percaya dirinya jelang menghadapi Selangor FC dalam lanjutan Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Pangeran Biru –julukan Persib Bandung– sedang berada di puncak performa dengan mengantongi lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Persib Bandung dijadwalkan bertandang ke markas Selangor FC di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, pada Kamis (6/11/2025). Tim besutan Bojan Hodak ini membawa modal sangat positif dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas Bali United di pekan ke-11 Super League 2025-2026.

1. Kemenangan Beruntun Bangun Suasana Positif

Thom Haye menilai kemenangan krusial melawan Bali United menjadi bekal psikologis yang sangat penting bagi Persib saat melawat ke Petaling Jaya. Eks pemain Almere City itu juga merasakan adanya peningkatan signifikan dalam komunikasi dan kekompakan di antara rekan setim.

“Menang melawan Bali (United) merupakan hal yang sangat bagus untuk kami. Saya pikir sekarang berada dalam situasi yang baik karena berhasil memenangi lima pertandingan secara beruntun,” kata Haye, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (6/11/2025).

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: instagram/persib)
“Saya juga merasakan suasana atau atmosfer di dalam tim juga sangat bagus. Ini merupakan hal yang positif," tambahnya.

2. Fokus Jaga Konsistensi

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menekankan kekompakan dan atmosfer ceria dalam tim adalah modal kuat untuk membawa Persib Bandung melangkah ke fase gugur ACL 2 2025-2026. Haye bertekad untuk memperpanjang tren kemenangan Pangeran Biru.

 

