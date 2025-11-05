Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Ditantang 2 Raksasa Asia jika Ingin Bertemu Al Nassr di Final AFC Champions League 2 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |15:21 WIB
Persib Bandung Ditantang 2 Raksasa Asia jika Ingin Bertemu Al Nassr di Final AFC Champions League 2 2025-2026!
Persib Bandung akan menghadapi sederet raksasa Asia di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

MELIHAT konsistensi hasil yang didapatkan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang berharap Maung Bandung bertemu klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Namun, duel Persib Bandung vs Al Nassr baru akan tercipta jika kedua tim sama-sama lolos ke final AFC Champions League 2 2025-2026.

Sekadar diketahui, Al Nassr dan Persib Bandung berada di zona berbeda dalam ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Al Nassr ditempatkan di zona barat, sedangkan Persib Bandung berada di zona timur.

Al Nassr calon kuat juara AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@alnassr)
Al Nassr calon kuat juara AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@alnassr)

Regulasi musim ini masih sama seperti musim lalu, yang mana dua zona ini baru akan bertemu di partai puncak. Untuk Al Nassr, langkah mereka ke final AFC Champions League 2 2025-2026 masuk kategori mudah jika melihat deretan pemain yang dimiliki.

Terbukti di tiga laga awal Grup D AFC Champions League 2 2025-2026, Al Nassr selalu menang. Dari tiga pertandingan, Al Nassr yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo mencetak sembilan gol dan hanya kemasukan satu bola.

1. Persib Bandung Ditunggu Raksasa Asia

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2025-2026 dengan koleksi tujuh angka, unggul satu poin atas Bangkok United di posisi dua. Untuk lolos ke 16 besar, Persib Bandung setidaknya membutuhkan tambahan enam poin dari tiga laga sisa Grup G.

Saat memasuki fase gugur inilah, lawan-lawan kuat di zona timur sudah menunggu Persib Bandung. Pertama ada Pohang Steelers. Wakil Korea Selatan ini merupakan tiga kali juara AFC Champions League Elite plus lima kali kampiun Liga Korea Selatan.

 

1 2
      
