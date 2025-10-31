Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSBS Biak: Alot, Skor Imbang 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |20:08 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSBS Biak: Alot, Skor Imbang 1-1
Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs PSBS Biak sudah diketahui. Laga yang berlangsung sengit ini membuat skor masih imbang 1-1.

Duel Persija Jakarta vs PSBS Biak Numfor di pekan ke-10 Super League 2025-2026 digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (31/10/2025) malam WIB. Gol Persija Jakarta tercipta lewat aksi Maxwell (17’ P). Sementara itu, gol PSBS Biak dicetak oleh Pablo Andrade (40’).

Persija Jakarta vs PSBS Biak

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta mengawali pertandingan dengan permainan cepat di awal babak pertama. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mencoba untuk menguasai permainan dengan bermain agresif.

Meski begitu, PSBS Biak bermain tenang dan mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Tim berjuluk Badai Pasifik itu mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan lini pertahanan Persija Jakarta.

Pada menit ke-17, Persija mendapatkan penalti. Maxwell (17’ (P)) yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, Persija unggul 1-0. Setelah gol itu, Macan Kemayoran semakin nyaman menguasai permainan.

Sementara, Badai Pasifik masih mengandalkan serangan balik untuk mencari gol penyama kedudukan. Pada menit ke-40, gol yang diharapkan itu akhirnya datang. Adalah Pablo Andrade (40’) yang berhasil melepaskan tembakkan mendatar yang tak mampu dijangkau Andritany Ardhiyasa.

Intensitas permainan semakin cepat mengingat kedudukan menjadi sama kuat. PSBS Biak kini lebih berani untuk keluar dari pertahanan. Jual beli serangan terjadi di pengujung laga babak pertama.

 

