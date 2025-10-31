Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang Lagi, Macan Kemayoran?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |11:48 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang Lagi, Macan Kemayoran?
Persija Jakarta siap menggilas PSBS Biak di peka ke-10 Super League 2025-2026 malam ini. (Foto: Persija.id)
JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs PSBS Biak di lanjutan pekan ke-10 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di tempat netral, yakni Stadion Manahan Solo ini digelar pada Jumat (31/10/2025) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga malam ini, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menegaskan tidak akan memandang remeh PSBS Biak. Ia ogah kehilangan poin di saat Persija Jakarta dalam tren positif.

1. Persija Jakarta Menang dalam 2 Laga Terakhir

Madura United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Persija Jakarta dalam performa terbaik karena dalam dua laga terakhir selalu menang. Hebatnya dua kemenangan itu tercipta di markas lawan, yakni menumbangkan Persebaya Surabaya 3-1 dan Madura United 1-0.

“Kompetisi masih panjang, dan seperti biasa, kami tidak terlalu melihat klasemen. Kami lebih memilih fokus pada tim kami sendiri karena masih banyak hal yang bisa terjadi," kata Mauricio Souza, Okezone mengutip dari laman Persija Jakarta, Jumat (31/10/2025).

2. Persija Jakarta Wajib Tampil Sempurna

Pelatih asal Brasil itu menegaskan Persija Jakarta harus tampil apik dengan menjalankan seluruh arahannya saat melawan PSBS Biak. Dengan begitu, kesempatan Persija Jakarta meraih kemenangan semakin terbuka.

"Terpenting, kami harus tampil sebaik mungkin di lapangan dan berjuang untuk meraih kemenangan,” tegas mantan pelatih Madura United.

 

