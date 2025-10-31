Catatan Gahar Persija Jakarta, Jadi Tim Paling Produktif di Kandang Lawan dalam Super League 2025-2026!

JAKARTA – Persija Jakarta menorehkan catatan impresif sebagai tim paling produktif dalam pertandingan tandang di ajang Super League 2025-2026. Keunggulan ini menjadi modal penting bagi skuad Macan Kemayoran yang berambisi kuat untuk bersaing ketat di papan atas klasemen liga Indonesia tersebut.

1. Statistik Tandang Mengesankan

Hingga saat ini, Persija sudah memainkan sembilan pertandingan dengan koleksi lima kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Catatan ini menempatkan tim tersebut di posisi kedua klasemen sementara dengan total 17 poin.

Tim asuhan Mauricio Souza itu telah menjalani enam laga tandang dengan statistik yang mengesankan, yakni meraih empat kemenangan dan hanya menelan dua kekalahan. Dua kekalahan tandang tersebut terjadi saat mereka tumbang 0-2 dari PSM dan 1-3 dari Borneo FC.

Saat ini, puncak klasemen Super League ditempati oleh Borneo FC dengan perolehan 24 poin dari delapan laga yang dimainkan, karena masih menyimpan satu pertandingan sisa. Tim asal Kalimantan itu meraih lima kemenangan dalam laga kandang dan tiga kali berjaya dalam laga tandang.

2. Kebangkitan Macan Kemayoran

Jordi Amat di laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Pelatih Mauricio Souza saat ini senang dengan performa Rizky Ridho dan kolega dalam dua laga terakhir. Sebab, mereka berhasil bangkit dengan meraih kemenangan 3-1 atas Persebaya Surabaya dan 1-0 atas Madura United.

Dua kemenangan beruntun itu menandakan kebangkitan Persija dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Pasalnya, sebelumnya mereka sempat mengalami dua kekalahan beruntun yang sempat membuat posisi mereka tertahan.