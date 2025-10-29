4 Pemain Persija Jakarta yang Dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Zahaby Gholy!

BERIKUT empat pemain Persija Jakarta yang dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025. Salah satunya adalah Zahaby Gholy!

Timnas Indonesia U-17 segera tampil di Piala Dunia U-17 2025. Mereka tergabung di Grup H bersama dengan Timnas Zambia U-17, Timnas Honduras U-17, dan Timnas Brasil U-17.'

Daftar skuad resmi belum diumumkan oleh PSSI. Namun, lama FIFA sudah merilis komposisi 21 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk ajang tersebut.

Dari puluhan nama, terselip empat penggawa Persija Jakarta. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Persija Jakarta yang Dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025

1. Zahaby Gholy

Pemain satu ini didaftarkan di posisi gelandang tengah. Faktanya, Gholy justru bisa bermain di semua posisi lini depan, termasuk sayap dan penyerang tengah.

Pesepakbola kelahiran Jakarta ini cukup diandalkan oleh pelatih Nova Arianto. Patut dinanti seperti apa kiprah Gholy di Piala Dunia U-17 2025.

2. Muhammad Al Gazani

Pemain satu ini berposisi sebagai bek. Al Gazani memiliki postur cukup menunjang perannya di pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Dalam beberapa kesempatan, Nova kerap memasangnya sebagai bek kanan. Walau begitu, Al Gazani dapat menjadi opsi yang bagus.