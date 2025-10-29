Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Persija Jakarta yang Dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Zahaby Gholy!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |15:24 WIB
4 Pemain Persija Jakarta yang Dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Zahaby Gholy!
Berikut empat pemain Persija Jakarta yang dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT empat pemain Persija Jakarta yang dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025. Salah satunya adalah Zahaby Gholy!

Timnas Indonesia U-17 segera tampil di Piala Dunia U-17 2025. Mereka tergabung di Grup H bersama dengan Timnas Zambia U-17, Timnas Honduras U-17, dan Timnas Brasil U-17.'

Timnas Indonesia U-17. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Daftar skuad resmi belum diumumkan oleh PSSI. Namun, lama FIFA sudah merilis komposisi 21 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk ajang tersebut.

Dari puluhan nama, terselip empat penggawa Persija Jakarta. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Persija Jakarta yang Dipanggil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025

1. Zahaby Gholy

Zahaby Gholy beraksi di Timnas Indonesia U-17 pada Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)

Pemain satu ini didaftarkan di posisi gelandang tengah. Faktanya, Gholy justru bisa bermain di semua posisi lini depan, termasuk sayap dan penyerang tengah.

Pesepakbola kelahiran Jakarta ini cukup diandalkan oleh pelatih Nova Arianto. Patut dinanti seperti apa kiprah Gholy di Piala Dunia U-17 2025.

2. Muhammad Al Gazani

Timnas Indonesia U-17. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pemain satu ini berposisi sebagai bek. Al Gazani memiliki postur cukup menunjang perannya di pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Dalam beberapa kesempatan, Nova kerap memasangnya sebagai bek kanan. Walau begitu, Al Gazani dapat menjadi opsi yang bagus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184923/simak_jadwal_siaran_langsung_perempatfinal_piala_dunia_u_17_2025_hari_ini-cjZ2_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Piala Dunia U-17 2025 Hari Ini: Jepang Tantang Austria, Brasil Hadapi Maroko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184539/timnas_korea_utara_u_17_vs_jepang_u_17-dXMV_large.jpg
Bukan Tos, Timnas Korea Utara U-17 Sambut Jepang U-17 dengan Kepalan Tinju di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184436/simak_jadwal_perempatfinal_piala_dunia_u_17_2025_yang_akan_digelar_jumat_21_november_malam_wib-WvSd_large.jpg
Jadwal Perempatfinal Piala Dunia U-17 2025: Jepang U-17 Tantang Austria U-17, Brasil U-17 Hadapi Maroko U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184425/timnas_brasil_u_17-XaAY_large.jpg
Hasil 16 Besar Piala Dunia U-17 2025: Italia, Portugal, dan Brasil Melaju, Perempatfinal Siap Digelar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646509/6-pemain-abroad-perkuat-timnas-indonesia-di-sea-games-2025-qld.webp
6 Pemain Abroad Perkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
4 Alasan Nova Arianto Ditunjuk Latih Timnas Indonesia U-20, Salah Satunya Kepemimpinan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement