HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Diwarnai 2 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang Tipis 2-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |18:14 WIB
Hasil PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Diwarnai 2 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang Tipis 2-1!
PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri. (Foto: PSIM Yogyakarta)
A
A
A

HASIL PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Jumat (31/10/2025) sore WIB. Gol PSIM Yogyakarta dicetak oleh Nermin Haljeta (49’) dan Jose Valente (61’ P).

PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga langsung berjalan sengit sejak awal pertandingan babak pertama. Kedua tim terpantau saling jual beli serangan untuk mencuri keunggulan.

PSIM Yogyakarta yang bermain di depan pendukung sendiri tampil lebih percaya diri. Ezequiel Vidal dan Ze Valente menjadi motor serangan utama Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta.

Sementara, Persik Kediri masih nyaman dengan permainan tempo lambat. Hingga menit ke-30, belum ada yang berhasil menciptakan gol.

Situasi itu terus terjadi hingga pengujung laga babak pertama. Pada akhirnya, PSIM Yogyakarta dan Persik Kediri imbang tanpa gol di pertandingan paruh pertama.

 

Halaman:
1 2
      
