HOME BOLA LIGA ITALIA

Langsung Menggila Pasca Cedera, Emil Audero Sukses Bantu Cremonese Menang 2-0 atas Genoa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |14:45 WIB
Langsung Menggila Pasca Cedera, Emil Audero Sukses Bantu Cremonese Menang 2-0 atas Genoa!
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

GENOA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, langsung menunjukkan performa cemerlang setelah pulih dari cedera. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu sukses mengantar klubnya, Cremonese, membungkam Genoa 2-0 dalam laga pekan kesembilan Liga Italia 2025-2026 yang digelar di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, pada Kamis (30/10/2025) dini hari WIB.

1. Peran Krusial dalam Akhiri Tren Buruk

Dua gol kemenangan untuk Cremonese dicatatkan oleh Federico Bonazzoli (menit 4' dan 49'). Hasil ini sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Cremonese yang sempat kesulitan meraih poin penuh dalam empat laga terakhir.

Emil Audero berperan besar dalam kemenangan kali ini. Kiper Timnas Indonesia itu, yang baru saja sembuh dari cedera, sukses membawa Cremonese nirbobol atau clean sheet dalam pertandingan tersebut.

Sebelumnya, Emil absen karena cedera yang dialami saat pemanasan sebelum laga melawan Como pada 27 September 2025 lalu. Kembali dari cedera, Emil pun tampil luar biasa.

2. Konsistensi Setelah Pulih

Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese
Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese

Emil Audero tidak hanya berhasil menjaga gawangnya bersih dari kebobolan, tetapi juga mencatatkan statistik pertahanan yang impresif. Dia berhasil mencatatkan satu penyelamatan krusial, satu punches, dan satu high claims.

 

Halaman:
1 2
      
