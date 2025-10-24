Emil Audero Buka-bukaan soal Kondisi Terbaru Cedera Kakinya, Kirim Sinyal Comeback

CREMONA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, buka-bukaan soal kondisi terbarunya dari dari cedera kaki. Dia memberi sinyal comeback.

Emil mengatakan kondisinya mulai membaik. Dia pun berharap bisa segera kembali memperkuat Cremonese di Liga Italia 2025-2026.

1. Cedera

Audero mendapatkan cedera otot kaki pada akhir bulan September 2025. Cedera itu didapat saat dirinya sedang melakukan pemanasan jelang melawan Como 1907 pada 27 September 2025.

Cedera tersebut sekaligus membuat Audero batal tampil di laga melawan Como 1907, padahal sudah diumumkan kalau dirinya tampil starter. Selain harus melewatkan banyak laga dengan Cremonese, dia juga batal memperkuat Timnas Indonesia di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.