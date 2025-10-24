Cedera, Kapan Emil Audero Comeback Bela Cremonese?

KAPAN Emil Audero comeback bela Cremonese menarik diulas. Sebab, kiper Timnas Indonesia itu diketahui tengah cedera.

Bahkan, Emil Audero sampai absen membela Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terkait hal tersebut, pelatih Cremonese, Davide Nicola.

1. Cedera

Saat ini, Emil sedang menjalani pemulihan akibat cedera betis. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu mengalami cedera saat pemanasan menjelang pertandingan kontra Como, 27 September 2025.

Cedera itu membuat Emil harus absen dalam laga pekan selanjutnya kontra Inter Milan. Emil juga terpaksa absen dari dua pertandingan Timnas Indonesia di Grup B putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada awal Oktober 2025.

Tanpa Emil, Timnas Indonesia gagal total di putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak.

Alhasil, mimpi Timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026 langsung terkubur. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun terdepak.