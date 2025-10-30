Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Hajar Udinese 3-1, Inter Milan Sikat Fiorentina 3-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |06:02 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Hajar Udinese 3-1, Inter Milan Sikat Fiorentina 3-0!
Juventus menang 3-1 atas Udinese di lanjutan Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)
HASIL Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung Kamis (30/10/2025) akan diulas Okezone. Sebanyak enam pertandingan digelar dini hari tadi dan melibatkan tim-tim teras Italia seperti Juventus, Inter Milan dan AS Roma.

1. Hasil Juventus vs Udinese

Setelah tak pernah menang dalam lima laga terkini di Liga Italia 2025-2026, Juventus akhirnya kembali ke trek kemenangan. Menjamu Udinese di Stadion Allianz, Bianconeri -julukan Juventus- menang 3-1 atas tim tamu!

Gol-gol kemenangan Juventus dicetak eksekusi penalti Dusan Vlahovic di menit kelima, Federico Gatti (67’) dan tendangan 12 pas Kenan Yildiz (90+6’). Sementara itu, gol tunggal Udinese dicetak Nicolo Zaniolo di pengujung babak pertama.

Berkat kemenangan ini, Juventus mulai menatap persaingan di papan atas. Juventus kini duduk di posisi tujuh dengan 15 angka, terpaut enam poin dari Napoli di puncak klasemen. Beredar kabar, pekan ini Juventus akan meresmikan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru menggantikan Igor Tudor yang dipecat.

2. Hasil Genoa vs Cremonese

Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese

Setelah absen empat pekan karena cedera otot, Emil Audero comeback alias kembali memperkuat Cremonese. Kehadiran Emil Audero ternyata langsung memberikanh hasil positif bagi sang klub

Cremonese menang 2-0 atas Genoa lewat gol-gol dari Federico Bonnazzoli di menit keempat dan 49. Dalam laga ini, Emil Audero hanya membuat satu penyelamatan dan mendapatkan rating 7,1 dari Whoscored.

 

