Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Barcelona: Sengit! El Real Memimpin 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |23:14 WIB
Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Barcelona: Sengit! El Real Memimpin 2-1
Selebrasi Kylian Mbappe usai cetak gol di laga Real Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

MADRID Real Madrid sementara unggul atas Barcelona di babak pertama matchday ke-10 Liga Spanyol 2025-2026, pada Minggu (26/10/2025) malam WIB. Laga el clasico yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu itu tepatnya tengah dikuasai tim tuan rumah usai memimpin dengan skor tipis 2-1.

Madrid berhasil unggul sementara waktu berkat gol Kylian Mbappe di menit 22 dan Jude Bellingham pada menit 43. Sedangkan Barcelona mampu membalas via Fermin Lopez di menit 38.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal pertandingan, Madrid sempat membuat kejutan dengan menjebol gawang Barcelona ketika laga baru berjalan 12 menit. Namun, gol tersebut tak lama langsung dianulir oleh wasit karena sebelum gol tercipta, Mbappe sudah berada dalam posisi offside.

Kendati demikian, 10 menit setelahnya Madrid benar-benar menjebol gawan Blaugrana –julukan Barcelona. Gol Madrid itu berawal dari umpan luar biasa Jude Bellingham.

Real Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/realmadrid)
Real Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/realmadrid)

Mbappe yang melihat umpan menusuk rekannya itu, ia pun langsung berlari dan melewati lini pertahanan Barcelona. Setelah menguasai bola, Mbappe tak lama langsung melepaskan tembakan yang tak dapat diantisipasi oleh kiper Barcelona, Szczesny.

Keunggulan Madrid tak berlangsung lama karena Fermin mampu menyamakan kedudukan di menit 38. Namun, saking sengitnya Madrid kembali membalas dan unggul kembali berkat gol Bellingham di menit 43.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/46/3184744/robert_lewandowski-AJ7V_large.jpg
Bocor! Gara-Gara Hal Ini, Barcelona Pernah Minta Robert Lewandowski Berhenti Cetak Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/46/3184178/trent_alexander_arnold-ZNHy_large.jpg
Ini Penyebab Trent Alexander-Arnold Kesulitan di Musim Pertamanya Bersama Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/46/3183616/para_pemain_real_madrid-tKew_large.jpg
5 Pemain Top Real Madrid yang Bermasalah dengan Xabi Alonso, Nomor 1 Vinicius Jr!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/46/3182511/barcelona-NtKy_large.jpg
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Rayo Vallecano vs Real Madrid Sengit 0-0, Celta Vigo vs Barcelona Berakhir 2-4!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Masih Terikat Kontrak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement