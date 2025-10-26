Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Barcelona: Sengit! El Real Memimpin 2-1

MADRID – Real Madrid sementara unggul atas Barcelona di babak pertama matchday ke-10 Liga Spanyol 2025-2026, pada Minggu (26/10/2025) malam WIB. Laga el clasico yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu itu tepatnya tengah dikuasai tim tuan rumah usai memimpin dengan skor tipis 2-1.

Madrid berhasil unggul sementara waktu berkat gol Kylian Mbappe di menit 22 dan Jude Bellingham pada menit 43. Sedangkan Barcelona mampu membalas via Fermin Lopez di menit 38.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal pertandingan, Madrid sempat membuat kejutan dengan menjebol gawang Barcelona ketika laga baru berjalan 12 menit. Namun, gol tersebut tak lama langsung dianulir oleh wasit karena sebelum gol tercipta, Mbappe sudah berada dalam posisi offside.

Kendati demikian, 10 menit setelahnya Madrid benar-benar menjebol gawan Blaugrana –julukan Barcelona. Gol Madrid itu berawal dari umpan luar biasa Jude Bellingham.

Real Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/realmadrid)

Mbappe yang melihat umpan menusuk rekannya itu, ia pun langsung berlari dan melewati lini pertahanan Barcelona. Setelah menguasai bola, Mbappe tak lama langsung melepaskan tembakan yang tak dapat diantisipasi oleh kiper Barcelona, Szczesny.

Keunggulan Madrid tak berlangsung lama karena Fermin mampu menyamakan kedudukan di menit 38. Namun, saking sengitnya Madrid kembali membalas dan unggul kembali berkat gol Bellingham di menit 43.