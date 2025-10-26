Hasil Real Madrid vs Barcelona: Kylian Mbappe Cetak Gol, Los Blancos Unggul 1-0

MADRID – Pemain Real Madrid, Kylian Mbappe berhasil mencetak gol ke gawang Barcelona, di matchday ke-10 Liga Spanyol 2025-2026, pada Minggu (26/10/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Santiago Bernabeu, Mbappe mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-22.

Gol Madrid itu berawal dari umpan luar biasa Jude Bellingham. Mbappe yang melihat umpan menusuk rekannya itu, ia pun langsung berlari dan melewati lini pertahanan Barcelona.

Setelah menguasai bola, Mbappe tak lama langsung melepaskan tembakan yang tak dapat diantisipasi oleh kiper Barcelona, Szczesny. Madrid pun memimpin 1-0 sejak menit 22.

Berikut Susunan Pemain:

Real Madrid XI (4-4-2): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Guler; Bellingham; Mbappe, Vinicius.