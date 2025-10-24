Jadwal dan Link Live Streaming El Clasico Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!

Simak jadwal dan link live streaming El Clasico Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Panggung LaLiga 2025-2026 akan kembali memanas akhir pekan ini dengan hadirnya duel paling bergengsi di dunia sepak bola: El Clasico. Dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, siap saling berhadapan dalam pertandingan panas dan penuh rivalitas.

Barcelona diprediksi menghadapi situasi sulit jelang El Clasico. Pelatih Hansi Flick dipastikan absen setelah dijatuhi hukuman larangan mendampingi tim selama satu pertandingan oleh Komite Disiplin RFEF. Sanksi ini diberikan usai Flick menerima kartu merah dalam kemenangan dramatis atas Girona akhir pekan lalu.

Siapa yang akan berjaya di El Clasico?

Hari: Minggu, 26 Oktober 2025

Waktu: 22.15 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+

