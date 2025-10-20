Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Joan Laporta Berang Hansi Flick Bakal Absen Dampingi Barcelona saat Hadapi Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |22:22 WIB
Joan Laporta Berang Hansi Flick Bakal Absen Dampingi Barcelona saat Hadapi Real Madrid
Kartu merah yang diterima Hansi Flick bikin Joan Laporta berang (Foto: La Liga)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berpotensi absen saat menghadapi Real Madrid pada jornada 10 Liga Spanyol 2025-2026. Kabar itu membuat Presiden Joan Laporta berang.

Saksikan laga Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 langsung di beIN Sports secara streaming dengan klik di sini

Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)

Laga bertajuk El Clasico itu akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu 26 Oktober 2025 pukul 22.15 WIB. Duel Real Madrid vs Barcelona selalu ditunggu penggemar sepakbola.

1. Kena Kartu Merah

Sayangnya, Flick hampir dipastikan absen mendampingi anak asuhnya. Pria berpaspor Jerman itu terkena kartu merah (dua kali kuning) pada laga akhir pekan melawan Girona.

Potensi absennya Flick itu membuat Laporta berang. Ia memastikan klub telah mengajukan banding kepada Komite Disiplin RFEF agar hukuman dicabut.

“Kami sudah mengajukan banding untuk dua kartu kuning tersebut. Wasit keterlaluan dan menunggu reaksi (dari Flick) untuk mencabut kartu kuning kedua,” kata Laporta, mengutip dari Football Espana, Senin (20/10/2025).

 

