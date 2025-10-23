Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

Link live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 bisa diklik di akhir artikel (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini. Pertandingan tersebut krusial buat kedua kesebelasan.

Laga Persib Bandung vs Selangor FC itu merupakan matchday 3 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Harga Mati

Kemenangan menjadi harga mati bagi tim asal Malaysia tersebut guna menjaga asa ke fase gugur. Pasalnya, Selangor FC sedang duduk di posisi terakhir karena belum mengemas satu pun poin dalam dua laga di Grup G.

Lain cerita dengan Persib Bandung yang sedang duduk di posisi kedua dengan empat poin. Mereka membuka asa untuk lolos ke fase gugur usai menang atas Bangkok United 2-0 di matchday 2.

2. Pantang Remehkan Lawan

Walau akan menghadapi juru kunci di grup, pelatih Bojan Hodak pantang anggap remeh. Menurutnya, lawan sedang menggeliat berkat pergantian pelatih dari Katsuhito Kinoshi ke Christophe Gamel.

Pria asal Kroasia itu lalu menyoroti lini serang Selangor FC. Kendati jadi juru kunci, Chigor Moraes dan kawan-kawan justru lebih tajam dari Persib karena telah melesakkan empat gol dalam dua laga.