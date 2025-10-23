Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC: Maung Bandung Menggila? Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 ini dapat disaksikan secara live di RCTI.

Ya, Persib Bandung akan lanjutkan perjalanan di AFC Champions League 2 2025-2026. Kali ini, mereka akan menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Bidik Kemenangan

Persib Bandung punya bekal positif jelang melawan Selangor FC. Sebab, pasukan Bojan Hodak belum terkalahkan di 2 laga awal.

Persib membuka perjalanan dengan tahan imbang Lion City Sailors 1-1. Kemudian, di matchday kedua Grup G, Persib menang 2-0 atas Bangkok United.

Hasil ini membuat Persib menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup G saat ini. Mereka mengemas 4 poin, sama seperti Lion City Sailors yang ada di puncak klasemen.