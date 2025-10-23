Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC: Maung Bandung Menggila? Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |12:34 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC: Maung Bandung Menggila? Live di RCTI!
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 ini dapat disaksikan secara live di RCTI.

Ya, Persib Bandung akan lanjutkan perjalanan di AFC Champions League 2 2025-2026. Kali ini, mereka akan menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

1. Bidik Kemenangan

Persib Bandung punya bekal positif jelang melawan Selangor FC. Sebab, pasukan Bojan Hodak belum terkalahkan di 2 laga awal.

Persib membuka perjalanan dengan tahan imbang Lion City Sailors 1-1. Kemudian, di matchday kedua Grup G, Persib menang 2-0 atas Bangkok United.

Hasil ini membuat Persib menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup G saat ini. Mereka mengemas 4 poin, sama seperti Lion City Sailors yang ada di puncak klasemen.

 

Halaman:
1 2
      
