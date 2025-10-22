Hasil PSIM Yogyakarta vs Dewa United di Super League 2025-2026: Laskar Mataram Benamkan Tamunya 2-0

YOGYAKARTA – Hasil PSIM Yogyakarta vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (22/10/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Laskar Mataram.

Kedua gol tuan rumah disarangkan oleh Nermin Haljeta (3’, 61’). Hasil ini melambungkan PSIM ke posisi tiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 15 poin dari 9 laga.

PSIM Yogyakarta vs Dewa United (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

PSIM Yogyakarta membuka keran gol cepat lewat gol Nermin Haljeta di menit ke-3. Striker berpaspor Slovenia itu menjebol gawang Dewa United usai memanfaatkan umpan matang yang disodorkan Ezequiel Vidal.

Sementara Dewa United nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-9, namun tandukan Alexis Messidoro masih bisa ditangkap oleh Cahya Supriadi. Pertandingan berjalan sengit setelah itu dengan kedua tim terus jual beli serangan.

Di menit ke-25, Dewa United kembali nyaris menjebol gawang PSIM Yogyakarta, namun tendangan Stefano Lilipaly dimentahkan sangat baik oleh Cahya. Kedua kesebelasan terus menebar ancaman demi ancaman.

Namun sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. PSIM Yogyakarta untuk sementara unggul sementara 1-0 atas Dewa United.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Dewa United bermain lebih agresif guna mengejar gol ketertinggalan dari PSIM Yogyakarta.