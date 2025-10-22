5 Pemain Termahal Selangor FC Jelang Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Masih Kalah dari Thom Haye!

Berikut lima pemain termahal Selangor FC jelang lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Instagram/@zachclough)

BERIKUT lima pemain termahal Selangor FC jelang lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026. Yang tertinggi, harganya masih kalah dibandingkan Thom Haye.

Laga Persib Bandung vs Selangor FC itu merupakan matchday 2 Grup G. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 23 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB.

Jelang pertandingan, tentu menarik membedah kekuatan Selangor FC. Apalagi, Gergasi Merah datang dengan skuad mewah. Siapa saja lima pemain termahal itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Termahal Selangor FC Jelang Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

1. Chrigor Moraes

Penyerang berpaspor Brasil ini jadi pemain termahal di skuad Selangor FC. Moraes ditaksir memiliki harga pasaran Rp13,9 miliar. Angka ini masih kalah dibandingkan nilai Haye di angka Rp17 miliar!

Namun, pemain berusia 24 tahun ini patut diwaspadai. Moraes sudah bikin 12 gol dan 6 assist dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Dua gol di antaranya dibuat di AFC Champions League 2!

2. Zach Clough

Pemain berkebangsaan Inggris ini memiliki harga pasaran Rp12,2 miliar. Clough berposisi sebagai sayap kanan di skuad asuhan Tan Cheng Hoe.

Eks Nottingham Forest ini patut diwaspadai. Sebab, Clough cukup produktif dengan torehan 3 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan di semua kompetisi.

3. Kevin Deeromram

Pemain berkebangsaan Thailand ini memiliki harga pasaran Rp7,82 miliar! Label sebagai pemain Timnas Thailand membuatnya jadi salah satu personel termahal di Selangor FC.

Eks Port FC ini cukup berbahaya dengan torehan 4 gol dan 2 assist dalam 12 laga di semua kompetisi. Umpan-umpan Deeromram patut diwaspadai sisi kanan pertahanan Persib.