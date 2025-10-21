Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Berstatus sebagai satu-satunya wakil Indonesia di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung akan menjamu Selangor FC dengan penuh gairah. Bermain di depan stadion kebanggaan “Gelora Bandung Lautan Api” menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian diri, bahwa mereka layak berbicara banyak di kancah AFC Champions League 2.

Persib Bandung setelah menang 2-0 atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)

Perpaduan pemain-pemain Timnas Indonesia seperti Thom Haye, Beckham Putra, Elliano Reijnders, dan juga Marc Klok serta pemain-pemain lainnya, Persib Bandung siap mendulang tiga poin penuh dari Selangor FC, sekaligus naik ke puncak klasemen Grup G.

Di sisi lain, Selangor FC tak ingin tinggal diam. Walau masih dalam kondisi buruk (kalah di dua laga awal Grup G), Selangor FC mempunyai harapan untuk berbicara banyak di fase grup. Meski bermain tandang, klub asal Jiran ini siap mencuri hasil maksimal dari Persib Bandung.

Terlebih, Selangor FC baru saja mendapatkan hasil positif di Liga Super Malaysia 2025-2026. pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Tandang ke markas Negeri Sembilan, Selangor FC menang 4-0.

Jadi, mampukah Selangor FC meredam gempuran skuad Maung Bandung, dan mencuri poin? Atau justru Persib yang tampil di Gelora Bandung Lautan Api akan dengan mudah melumat lawannya dan meraih kemenangan kedua di Grup G?