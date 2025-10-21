Jelang Persib Bandung vs Selangor FC, Bojan Hodak Khawatir Maung Bandung Bakal Kesulitan

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, enggan menganggap remeh Selangor FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Hodak menilai tim asal Malaysia itu sangat berbahaya karena memiliki pelatih baru dan skuad dengan pemain yang berkualitas dan berpengalaman.

Persib Bandung akan menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Kedua tim sama-sama mengantongi modal kemenangan di laga terakhirnya.

Saat ini, Selangor FC memang berada di juru kunci Grup G. Hal itu karena mereka belum mencatat satu pun kemenangan dari dua laga yang dimainkan di AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Soal Pelatih Baru

Hanya saja, tim berjulukan The Red Giants –julukan Selangor FC– itu kini tengah memiliki kepercayaan diri tinggi di bawah arahan pelatih baru, Christophe Gamel. Juru taktik asal Prancis itu sukses membawa The Red Giants meraih dua kemenangan beruntun atas Imigresen FC 3-1 di Liga Super Malaysia dan menghantam Negeri Sembilan FC 4-0 di Piala FA Malaysia.

Hodak pun mengakui Selangor FC adalah tim yang bagus. Juru taktik asal Kroasia itu turut mengomentari kapasitas Gamel yang sebelumnya menangani tim muda The Red Giants.

“Selangor tim yang bagus, mereka baru menang di laga kemarin. Mereka diperkuat banyak pemain bagus dan mereka juga mengganti pelatihnya,” kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (21/10/2025).