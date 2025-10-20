Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |16:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!
Persib Bandung siap hajar Selangor FC di lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menatap percaya diri laga melawan Selangor FC. Sebab, skuad asuhan Bojan Hodak ini baru saja menang 3-0 atas PSBS Biak di lanjutan matchday kedelapan Super League 2025-2026 pada Jumat, 17 Oktober 2025 malam WIB.

Persib Bandung baru menang 3-0 atas PSBS Biak.Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung baru menang 3-0 atas PSBS Biak.Foto: Instagram/@persib)

Sebelum FIFA Matchday Oktober 2025 bergulir, Marc Klok dan kawan-kawan juga menang 2-0 atas Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Kemenangan itu membuat Persib Bandung kukuh di posisi dua klasemen Grup G dengan empat angka, sama persis dengan Lion City Sailors FC di puncak.

1. Bojan Hodak Waspadai Selangor FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak enggan meremehkan Selangor FC, tim yang selalu kalah di dua laga awal Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Ia menilai Selangor FC sebagai tim berbahaya.

Bojan Hodak tentu tidak asal bicara. Ia sempat beberapa kali menghadapi Selangor FC,  mengingat sempat lama berkarier sebagai pelatih di Malaysia. Terbaru, Selangor FC juga menang 4-0 atas Negeri Sembilan di lanjutan Liga Super Malaysia 2025-2026 pada Sabtu, 18 Oktober 2025 malam WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.jpg
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Tembus Perempat Final Australian Open 2025 usai Duel Sengit Tiga Gim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement