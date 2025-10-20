Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menatap percaya diri laga melawan Selangor FC. Sebab, skuad asuhan Bojan Hodak ini baru saja menang 3-0 atas PSBS Biak di lanjutan matchday kedelapan Super League 2025-2026 pada Jumat, 17 Oktober 2025 malam WIB.

Persib Bandung baru menang 3-0 atas PSBS Biak.Foto: Instagram/@persib)

Sebelum FIFA Matchday Oktober 2025 bergulir, Marc Klok dan kawan-kawan juga menang 2-0 atas Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Kemenangan itu membuat Persib Bandung kukuh di posisi dua klasemen Grup G dengan empat angka, sama persis dengan Lion City Sailors FC di puncak.

1. Bojan Hodak Waspadai Selangor FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak enggan meremehkan Selangor FC, tim yang selalu kalah di dua laga awal Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Ia menilai Selangor FC sebagai tim berbahaya.

Bojan Hodak tentu tidak asal bicara. Ia sempat beberapa kali menghadapi Selangor FC, mengingat sempat lama berkarier sebagai pelatih di Malaysia. Terbaru, Selangor FC juga menang 4-0 atas Negeri Sembilan di lanjutan Liga Super Malaysia 2025-2026 pada Sabtu, 18 Oktober 2025 malam WIB.