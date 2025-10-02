Bojan Hodak Bicara Peluang Persib Bandung Lolos Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026

BANGKOK – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara peluang lolos dari Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Ia tidak mau gegabah lantaran semua tim di grup ini berpotensi saling mengalahkan.

Persib baru saja menaklukkan Bangkok United 2-0 dalam matchday dua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion BG, Pathum Thani, Thailand, Rabu 1 Oktober 2025 malam WIB.

Dua gol Persib dihasilkan Andrew Jung (42’) dan Uilliam Barros (71’). Berkat hasil ini, mereka mengantongi nilai empat dari dua laga dan nangkring di posisi dua Grup G, hanya kalah selisih gol dari Lion City Sailors.

1. Peluang Lolos

Kemenangan itu sekaligus membuka peluang Persib lolos ke fase gugur. Hodak mengaku sudah menyampaikan seluruh tim peserta bisa saling mengalahkan.

“Selangor (FC) memang kalah (dari Lion City Sailors 2-4), tapi pertandingan lainnya jumlah golnya ketat. (Selama) 75 menit kami mendominasi dan memimpin satu gol dan kebobolan di menit terakhir (lawan Lion City),” papar Hodak, dikutip Kamis (2/10/2025).

“Kami beruntung karena mencetak dua gol. Kami fokus ke laga berikutnya, tapi saya rasa ini diperkuat tim yang seimbang dan semuanya bisa saling mengalahkan,” tegas pria asal Kroasia itu.