HOME BOLA LIGA CHAMPION

Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |04:05 WIB
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
Thom Haye resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, langsung menikmati waktu untuk berlibur usai membawa timnya kalahkan Selangor FC. Dia mengatakan, libur singkat ini penting untuk beristirahat secara fisik maupun mental.

Para pemain Persib Bandung akhirnya mendapatkan waktu libur setelah beberapa pekan yang intens. Maung Bandung -julukan Persib- diketahui harus menjalani dua pertandingan tandang secara beruntun di Super League dan AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026.

Thom Haye kenakan jersey Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

1. Libur

Persib berhasil mencuri kemenangan di kandang Bali United (1-0) pada 1 November 2025. Kemudian, mereka membawa pulang tiga poin usai meraih kemenangan dramatis di markas Selangor FC (3-2) pada 6 November 2025.

Thom Haye mengatakan waktu libur ini sangat sempurna sebelum melanjutkan perjuangan. Gelandang Timnas Indonesia itu akan memanfaatkan nikmatnya waktu libur ini untuk memulihkan fisik dan mentalitas.

“Saat yang sempurna untuk mengawali beberapa hari istirahat. Bangga terhadap tim dan kembali meraih kemenangan di malam yang istimewa,” kata Thom dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (12/11/2025).

“Beberapa bulan terakhir ini merupakan periode yang paling intens. Tidak ada waktu untuk beristirahat atau bahkan memproses semuanya. Saatnya untuk bernafas sejenak dan menikmati beberapa hari ini,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
