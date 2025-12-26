Persib Bandung Juara AFC Champions League 2 2025-2026 jika Datangkan Maarten Paes hingga Joey Pelupessy?

AMBISI Persib Bandung untuk berbicara banyak di kancah Asia kini menjadi perbincangan hangat. Menjelang dibukanya jendela transfer Januari 2026, Maung Bandung santer dikabarkan tengah mengincar dua pemain berlabel Timnas Indonesia, Maarten Paes dan Joey Pelupessy.

Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret pelatih Bojan Hodak untuk memperkuat skuad demi mempertahankan gelar Super League sekaligus melaju jauh di babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026.

Meski tidak ada jaminan gelar juara otomatis, kehadiran kiper tangguh sekelas Paes dan gelandang berpengalaman seperti Pelupessy diyakini akan meningkatkan level permainan Persib secara signifikan. Apalagi, Persib baru saja melepas Wiliam Marcilio, sehingga tambahan amunisi baru menjadi solusi krusial sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di fase gugur Asia yang hingga kini calon lawannya masih belum ditentukan.

1. Nilai Pasar Fantastis

Sebelumnya, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, memberikan sinyal bahwa manajemen telah mengantongi daftar belanja sejak jauh hari. Kesuksesan dua pemain naturalisasi sebelumnya musim ini, yakni Thom Haye dan Eliano Reijnders menjadi tolok ukur bagi manajemen untuk kembali melakukan pergerakan besar.

"Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupessy, tapi yang datang justru Maarten Paes, kita tidak tahu. Yang pasti kami mencari yang terbaik," ujar Adhitia beberapa waktu lalu.

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

Namun, mendatangkan kedua pemain ini bukanlah perkara mudah secara finansial. Berdasarkan data per Desember 2025, Persib harus menyiapkan dana investasi mencapai puluhan miliar rupiah.

Nilai pasar Maarten Paes di FC Dallas menyentuh angka Rp26,07 miliar, sementara Joey Pelupessy yang merumput di Lommel SK Belgia dibanderol sekira Rp4,35 miliar.