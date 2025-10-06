Kenangan Djadjang Nurdjaman Lihat Persib Bandung Menang 2-0 atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026

LEGENDA hidup Persib Bandung, Djadjang Nurdjaman, merasa bernostalgia atas kemenangan Maung Bandung ketika menghadapi Bangkok United. Pada laga tersebut tim asuhan Bojan Hodak ini menang dengan skor 2-0.

Djanur-sapaan akrabnya- mengatakan kemenangan itu seolah mengingatkannya pada 30 tahun silam. Saat itu, Persib Bandung berhasil menundukkan Bangkok Bank dengan skor yang sama yakni 2-0 pada Piala Champions 1995-1996 di Stadion Universitas Chulalongkorn, Thailand.

Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)

Kini, dengan skor yang sama 2-0, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United di Stadion Pathum Thani, Thailand dalam matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

“Ya, tentunya sangat membanggakan, sekaligus bernostalgia kemenangan di Bangkok, luar biasa. Biasanya kan kita agak sulit menang di Bangkok, tim-tim di Indonesia. Dan Persib sudah 30 tahun yang lalu, kali ini bisa mengalahkan tuan rumah dengan skor yang sama 2-0,” kata Djanur.

1. Lapangan di Thailand Dulu Jelek

Namun, Djanur yang sukses mengantarkan Persib Bandung juara sebagai pemain, asisten pelatih dan pelatih ini memastikan kondisinya sangat berbeda ketika timnya mengalahkan Bangkok United. Saat itu lapangan bisa dikatakan belum baik.

“Kalau dulu lapangan kurang bagus, ini main bagus, lapangan bagus, mainnya bagus. Di samping menang, kita menampilkan permainan yang bagus,” kata pelatih yang membawa Persib Bandung juara Liga Indonesia 2014 ini.