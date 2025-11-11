Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |17:22 WIB
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
Pemain Persib Bandung, Luciano Guaycochea. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Luciano Guaycochea, membeberkan kunci sukses timnya membalikkan keadaan saat menghadapi Selangor FC. Menurut Luciano, pelatih Bojan Hodak memiliki karakter agresif yang krusial dalam membangkitkan semangat dan mentalitas bertanding para pemain, terutama ketika tim sedang tertinggal.

Momen tersebut terjadi di Grup G AFC Champions League 2 20252026, di mana Persib bertandang ke Stadion MBPJ Petaling Jaya pada Kamis, 6 November 2025. Awalnya, Persib tertinggal 0-2 dari tim tuan rumah, Selangor FC, di babak pertama.

Namun, secara dramatis, Maung Bandung mampu membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan 3-2.

1. Reaksi Keras di Ruang Ganti

Pemain yang akrab disapa Lucho itu menceritakan bagaimana Bojan Hodak bereaksi keras di ruang ganti saat jeda babak pertama, kala Persib tertinggal dua gol. Upaya sang pelatih untuk memicu semangat juang pemain pun berbuah manis dengan raihan kemenangan yang dramatis.

"Setelah itu (tertinggal 0-2), kalau kamu tahu Bojan, dia sedikit agresif dengan kami (pemain). Kami harus melakukan sesuatu, ya, itu tidak apa-apa," kata Lucho, seperti dilansir dari laman resmi Persib, Selasa (11/11/2025).

Luciano Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)
Luciano Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)

Pemain asal Argentina itu menambahkan bahwa semangat juang timnya adalah faktor penentu kemenangan. Ia merasa timnya sebetulnya tidak pantas tertinggal di awal pertandingan.

"Luar biasa, sepakbola memang seperti ini. Kami sempat tertinggal dua gol. Menurut saya, kami tidak pantas menerima hal tersebut," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181990/adam_alis_mengaku_ada_instruksi_khusus_dari_pelatih_bojan_hodak_sebelum_dirinya_masuk_lapangan-S46w_large.jpg
Instruksi Bojan Hodak Bantu Adam Alis Jadi Pahlawan Kemenangan Dramatis Persib Bandung atas Selangor FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Apriyani/Fadia Lolos ke Perempat Final, Adnan/Indah Tersingkir di Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement