Persib Bandung Didenda AFC Rp33 Juta, Ini Penyebabnya!

PERSIB Bandung kena sanksi dari Federasi Sepakbola Asia (AFC). Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar USD2.000 atau sekira Rp33 juta.

Persib Bandung pun akui kesalahannya saat menjamu Manila Digger di playoff AFC Champions League 2 2025-2026. Hal ini yang jadi penyebab tim berjulukan Maung Bandung itu kena dari AFC.

1. Kena Sanksi AFC

Melalui sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada 2-3 Oktober 2025, Persib Bandung melanggar Pasal 37 tentang peraturan kompetisi dan Pasal 39 tentang peraturan Stadion. Persib Bandung tidak mencantumkan nomor kursi, baik pada tiket pertandingan maupun kursi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menjadi markasnya.

Akibat kesalahan itu, Persib diharuskan membayar denda masing-masing sebesar 1.000 dolar Amerika untuk masing-masing pasal. Alhasil, totalnya menjadi USD2.000 atau Rp33 juta.

2. Reaksi Persib Bandung

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menghormati keputusan yang dikeluarkan AFC terkait hasil evaluasi pertandingan babak Preliminary AFC Champions League 2 2025-2026. Kala itu, Persib menjamu Manila Digger FC yang digelar pada 13 Agustus 2025.

Apalagi, keputusan tersebut berkaitan dengan temuan teknis mengenai belum adanya penomoran kursi (seat number) di area tribun stadion. Persib pun siap mengevaluasi kesalahan.

“Kami menerima keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan pertandingan di masa mendatang dapat sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh AFC,” ujar Adhitia, Rabu (8/10/2025).