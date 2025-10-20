Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor di AFC Champions League 2 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |15:03 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor di AFC Champions League 2 2025-2026
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

BANDUNG – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026.

Laga Persib Bandung vs Selangor FC itu merupakan matchday 3 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 23 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB.

1. Motivasi Tinggi

PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jelang laga ini, Persib mendapat suntikan motivasi tinggi. Maung Bandung baru saja menang 3-0 atas PSBS Biak di Super League 2025-2026.

Hal serupa dialami Selangor FC. Gergasi Merah mencukur Negeri Sembilan 4-0 di laga leg I Perempatfinal Piala FA Malaysia 2025-2026.

Namun, hal berkebalikan dialami di AFC Champions League 2 2025-2026. Persib menumpas Bangkok United 2-0 di kandang lawan, sedangkan Selangor disikat Lion City Sailors 2-4.

Alhasil, Persib kini duduk di posisi dua Grup G dengan nilai empat dari dua laga. Sementara, Selangor berada di posisi juru kunci dengan nol poin setelah kalah dua kali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
