Jelang Persib Bandung vs Selangor FC, Berguinho Tegaskan Pangeran Biru Wajib Menang!

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Rosembergne da Silva alias Berguinho, menunjukkan tekad kuatnya menjelang laga krusial kontra Selangor FC. Ia berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk membawa Maung Bandung meraih kemenangan saat di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

Pertandingan penting ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 23 Oktober 2025. Karena bermain di kandang, Berguinho berharap Persib bisa tampil maksimal.

1. Keuntungan Tuan Rumah

Ya, Berguinho menyoroti status Persib sebagai tuan rumah yang akan mendapatkan keuntungan besar dari dukungan penuh suporter, Bobotoh. Menurutnya, hal tersebut menjadi motivasi ekstra bagi tim untuk berjuang meraih hasil maksimal.

"Ini kesempatan bagus bagi kami untuk menang lagi, terlebih main di kandang. Tentunya akan menjadi pertandingan sulit melawan tim bagus," kata Berguinho, dilansir dari laman I.League, Rabu (22/10/2025).

"Tapi, kami tahu potensi tim ini dan seberapa baik kami bermain di kandang jika bersama dukungan penuh Bobotoh," tambahnya.