Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu dapat disaksikan di Vision+.

Ya, Persib Bandung siap melanjutkan perjuangannya di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 dengan menghadapi wakil Malaysia, Selangor FC. Pertandingan ini akan berlangsung seru dan penuh gengsi antar dua klub besar Asia Tenggara. Streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Motivasi Tinggi

Persib Bandung datang dengan motivasi tinggi setelah tampil impresif di laga sebelumnya. Kemenangan di laga ini sangat penting bagi Persib untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya dan memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sendiri memang menjadi salah satu grup yang paling menarik. Selain Persib Bandung dan Selangor FC, grup ini juga dihuni oleh Bangkok United dari Thailand dan Lion City Sailors dari Singapura.

Keempat tim memiliki basis suporter besar dan sejarah panjang di kompetisi Asia. Hal ini menjadikan setiap pertandingan begitu dinantikan. Jangan lewatkan laga penuh gengsi antara Persib Bandung vs Selangor FC.

Berikut Jadwal Persib Bandung vs Selangor FC

Hari dan Tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025

Waktu: 18.45 WIB

Channel: SOCCER Channel, Streaming klik di sini.