Hasil Coppa Italia 2025-2026: AC Milan Mengggila Hajar Lecce 3-0, Udinese Bungkam Eks Klub Emil Audero

SEBANYAK tiga pertandingan digelar dalam lanjutan babak 16 besar Coppa Italia 2025-2026 pada Rabu (24/9/2025) dini hari WIB. Dari tiga pertandingan, satu di antaranya melibatkan raksasa Italia, AC Milan.

Rossoneri -julukan AC Milan- asuhan Massimiliano Allegri sedang naik daun di Liga Italia 2025-2026. Bagaimana dengan kiprah mereka di Coppa Italia 2025-2026?

1. Hasil AC Milan vs Lecce

Pelatih Massimiliano Allegri menilai serius turnamen Coppa Italia. Terbukti nama-nama beken seperti Mike Maignan, Adrien Rabiot hingga Christopher Nkunku dimainkan sejak awal laga.

Keberadaan nama-nama di atas membuat II Diavolo Rosso -julukan lain AC Milan- tampil dominan. Sepanjang laga, Adrian Rabiot dan kawan-kawan menguasai bola hingga 77 persen.

Selain itu, Christopher Nkunku serta kolega juga melepaskan 10 shot on target, berbanding satu milik tim tamu. Meski dominan, AC Milan hanya mencetak satu gol di babak pertama via aksi Santiago Gimenez di menit 20.

Selebrasi gol unik Christopher Nkunku ke gawang Lecce. (Foto: X/@acmilan)

Barulah di babak kedua, daya gedor AC Milan meningkat. Dua gol tambahan tercipta via aksi Christopher Nkunku pada menit 51 dan pemain pengganti Christian Pulisic (64’).

Christian Pulisic sendiri dalam tren positif saat ini. Terbaru atau akhir pekan lalu, winger asal Amerika Serikat ini mencetak brace saat AC Milan menang 3-0 atas Udinese di kandang lawan.