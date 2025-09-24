Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Coppa Italia 2025-2026: AC Milan Mengggila Hajar Lecce 3-0, Udinese Bungkam Eks Klub Emil Audero

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |05:34 WIB
Hasil Coppa Italia 2025-2026: AC Milan Mengggila Hajar Lecce 3-0, Udinese Bungkam Eks Klub Emil Audero
Christopher Nkunkun bantu AC Milan bantai Lecce 3-0 di 16 besar Coppa Italia 2025-2026. (Foto: X/@acmilan)
A
A
A

SEBANYAK tiga pertandingan digelar dalam lanjutan babak 16 besar Coppa Italia 2025-2026 pada Rabu (24/9/2025) dini hari WIB. Dari tiga pertandingan, satu di antaranya melibatkan raksasa Italia, AC Milan.

Rossoneri -julukan AC Milan- asuhan Massimiliano Allegri sedang naik daun di Liga Italia 2025-2026. Bagaimana dengan kiprah mereka di Coppa Italia 2025-2026?

1. Hasil AC Milan vs Lecce

Pelatih Massimiliano Allegri menilai serius turnamen Coppa Italia. Terbukti nama-nama beken seperti Mike Maignan, Adrien Rabiot hingga Christopher Nkunku dimainkan sejak awal laga.

Keberadaan nama-nama di atas membuat II Diavolo Rosso -julukan lain AC Milan- tampil dominan. Sepanjang laga, Adrian Rabiot dan kawan-kawan menguasai bola hingga 77 persen.

Selain itu, Christopher Nkunku serta kolega juga melepaskan 10 shot on target, berbanding satu milik tim tamu. Meski dominan, AC Milan hanya mencetak satu gol di babak pertama via aksi Santiago Gimenez di menit 20.

Selebrasi gol unik Christopher Nkunku ke gawang Lecce. (Foto: X/@acmilan)
Selebrasi gol unik Christopher Nkunku ke gawang Lecce. (Foto: X/@acmilan)

Barulah di babak kedua, daya gedor AC Milan meningkat. Dua gol tambahan tercipta via aksi Christopher Nkunku pada menit 51 dan pemain pengganti Christian Pulisic (64’).

Christian Pulisic sendiri dalam tren positif saat ini. Terbaru atau akhir pekan lalu, winger asal Amerika Serikat ini mencetak brace saat AC Milan menang 3-0 atas Udinese di kandang lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/47/3163594/jay_idzes-ZwG2_large.jpg
AC Milan vs Lecce, Jay Idzes Dkk Tantang Como 1907 di 32 Besar Coppa Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/47/3163471/perbedaan_nasib_dialami_jay_idzes_dengan_emil_audero_di_coppa_italia_2025_2026-hXm2_large.jpg
Beda Nasib Jay Idzes dan Emil Audero di Coppa Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/47/3162988/jay_idzes_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_sassuolo_vs_catanzaro_jayidzes-p4lh_large.jpg
Jay Idzes Cetak Gol di Laga Sassuolo vs Catanzaro di Babak Pertama Coppa Italia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/47/3181674//ac_milan_dan_inter_milan_akuisisi_san_siro-NAtm_large.jpg
Resmi! AC Milan dan Inter Milan Akuisisi San Siro, Siap Bangun Stadion Baru
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.jpg
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan Tendang Jagoan India, Tembus Perempat Final!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement