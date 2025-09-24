Jay Idzes Dicadangkan Pelatih Sassuolo saat Hadapi Como di Coppa Italia 2025-2026?

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, berpotensi dicadangkan pelatih Sassuolo saat hadapi Como di Coppa Italia 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Kamis 25 September 2025 pukul 02.00 WIB.

Pertandingan itu akan menjadi krusial. Pasalnya, duel Como vs Sassuolo bakal menentukan nasib kedua tim untuk lolos babak selanjutnya.

1. Buka Peluang Cadangkan Jay Idzes

Namun demikian, pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, tampaknya tidak akan mengeluarkan kekuatan maksimal timnya sejak awal. Sebab, beberapa pemain inti perlu diistirahatkan usai Sassuolo menelan kekalahan dari Inter Milan 1-2 di Liga Italia pada Senin 22 September 2025.

Media Italia, Sassuolo News, memprediksi beberapa pemain akan menjadi penghangat bangku cadangan. Di antara para pemain itu, ada bek Timnas Indonesia, Jay Idzes.

"Aro Muric, Jay Idzes, Tarik Muharemovic, Josh Doig, Nemanja Matic, Ismael Koné, Aster Vranckx, Kristian Thorstvedt, Nicholas Pierini, Domenico Berardi, Andrea Pinamonti dan Armand Laurienté diperkirakan akan memulai dari bangku cadangan," tulis Sassuolo News, dikutip pada Rabu (24/9/2025).