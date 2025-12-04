Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil 16 Besar Coppa Italia 2025-2026 Semalam: Inter Milan Pesta Gol ke Gawang Venezia, Napoli vs Cagliari Sengit!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |07:48 WIB
Inter Milan kala berlaga.
HASIL 16 besar Coppa Italia 2025-2026 semalam menarik diulas. Sejumlah tim sukses mendulang hasil manis, salah satunya diraih Inter Milan.

Ya, ajang Coppa Italia 2025-2026 berlanjut semalam. Total, ada 3 pertandingan yang digelar sejak Rabu, 3 Desember 2025 malam WIB hingga Kamis (4/12/2025) dini hari WIB.

Inter Milan

1. Inter Milan vs Venezia

Salah satu laga seru yang tersaji di 16 besar Coppa Italia 2025-2026 semalam mempertemukan Inter Milan vs Venezia. Inter Milan menggila di markasnya, Stadion Giuseppe Meazza, Kamis (4/12/2025) dini hari WIB hingga menang telak dengan skor 5-1.

Inter Milan sudah buka keran golnya pada menit ke-18 lewat gol Andy Diouf. Kemudian, selang 2 menit saja, Inter menggandakan keunggulannya via aksi Pio Esposito.

Inter Milan menutup laga babak pertama dengan keunggulan 3-0. Satu gol lagi dicetak oleh Marcus Thuram pada menit ke-34.

Sudah unggul jauh, Inter Milan tak mengendurkan serangannya di babak kedua. Pundi-pundi gol tuan rumah pun terus bertambah. Kembali, pada menit ke-51, Thuram unjuk kekuatannya dengan jebol gawang lawan.

Venezia tak tinggal diam. Di tengah gempuran serangan Inter, mereka sesekali coba bangun serangan balik. Setelah sederet upaya gagal berbuah manis, pada menit ke-66, Venezia akhirnya pecah kebuntuan lewat aksi Richie Sagrado.

Namun, tak ada lagi gol tambahan yang bisa dicetak Venezia. Inter malah tambah keunggulan jadi 5-1 berkat gol Ange-Yoan Bonny pada menit ke-75.

 

