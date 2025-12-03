Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil 16 Besar Coppa Italia 2025-2026 Semalam: Libas Udinese 2-0, Juventus ke Perempatfinal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |07:25 WIB
Hasil 16 Besar Coppa Italia 2025-2026 Semalam: Libas Udinese 2-0, Juventus ke Perempatfinal!
Suasana laga Juventus vs Udinese di 16 Besar Coppa Italia 2025-2026. (Instagram/juventus)
A
A
A

TURIN Juventus sukses melangkah mulus ke babak perempatfinal Coppa Italia 2025-2026 usai menaklukkan Udinese dengan skor 2-0 dalam babak 16 besar yang berlangsung, pada Rabu (3/12/2025) dini hari WIB. Usai laga, pelatih Juventus, Luciano Spalletti, langsung memuji semangat juang timnya, namun ia tetap belum puas dengan performa tim berjuluk Bianconeri tersebut.

Kemenangan Si Nyonya Tua dipastikan lewat gol bunuh diri dari pemain muda Udinese, Matteo Palma di menit ke-23, dan sebuah eksekusi penalti di babak kedua oleh Manuel Locatelli (68’).

1. Komentar Spallettii

Selepas pertandingan, Luciano Spalletti mengungkapkan kepuasannya terhadap penampilan secara keseluruhan, namun menegaskan bahwa skuad Bianconeri belum mencapai potensi penuh mereka. Ia menekankan perlunya mentalitas yang lebih buas dalam mengelola situasi di lapangan.

"Kami memainkan permainan yang layak, kami melakukan semuanya dengan baik. Kami seimbang, kami memanfaatkan peluang, dan menciptakan kesempatan besar," ujar Spalletti usai laga, dikutip dari Football Italia, Rabu (3/12/2025).

Spalletti merasa timnya masih bisa memanfaatkan situasi-situasi tertentu dengan lebih baik. Jadi, ia menilai seharusnya Juventus bisa menang lebih dari dua gol.

Juventus vs Udinese. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Udinese. (Foto: Instagram/juventus)

"Mengingat level yang kami miliki, kami perlu mengambil keuntungan di sana. Anda harus menjadi ganas dan kejam. Singa sejati memberikan semua kekuatannya, bahkan melawan seekor tikus," tambahnya.

Pelatih peraih Scudetto bersama Napoli ini juga menambahkan bahwa semangat dan keinginan para pemain telah memberinya harapan untuk memainkan jenis sepak bola yang ia inginkan, bahkan saat berhadapan dengan tim-tim papan atas.

 

Halaman:
1 2
      
