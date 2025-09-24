Como vs Sassuolo di Coppa Italia 2025-2026: Ambisi Jay Idzes Cs Melaju ke 16 Besar

DUEL seru Como vs Sassuolo di Coppa Italia 2025-2026 akan tersaji pada dini hari nanti. Jelang laga itu, Jay Idzes cs tegaskan ambisi untuk lolos ke 16 besar.

Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, memastikan persiapan matang telah dilakukan pasukannya. Sebab, mereka tak mau membuang kesempatan yang ada.

1. Como vs Sassuolo

Untuk lolos ke babak 16 besar, Sassuolo wajib menang atas Como 1907 dalam putaran kedua Coppa Italia 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Kamis 25 September 2025 pukul 02.00 WIB.

Fabio Grosso mengatakan timnya akan berjuang meraih hasil maksimal dalam laga melawan Como 1907. Sebab, Sassuolo ingin bisa melangkah lebih jauh dalam ajang tersebut.

"Bagi kami, setiap pertandingan adalah kesempatan, kesempatan yang luar biasa. Kami ingin bermain bagus dan mencoba untuk lolos," kata Grosso, dilansir dari laman Tuttomercato, Rabu (24/9/2025).