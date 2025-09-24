Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Como vs Sassuolo di Coppa Italia 2025-2026: Ambisi Jay Idzes Cs Melaju ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |10:59 WIB
Como vs Sassuolo di Coppa Italia 2025-2026: Ambisi Jay Idzes Cs Melaju ke 16 Besar
Jay Idzes kala membela Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

DUEL seru Como vs Sassuolo di Coppa Italia 2025-2026 akan tersaji pada dini hari nanti. Jelang laga itu, Jay Idzes cs tegaskan ambisi untuk lolos ke 16 besar.

Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, memastikan persiapan matang telah dilakukan pasukannya. Sebab, mereka tak mau membuang kesempatan yang ada.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

1. Como vs Sassuolo

Untuk lolos ke babak 16 besar, Sassuolo wajib menang atas Como 1907 dalam putaran kedua Coppa Italia 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Kamis 25 September 2025 pukul 02.00 WIB.

Fabio Grosso mengatakan timnya akan berjuang meraih hasil maksimal dalam laga melawan Como 1907. Sebab, Sassuolo ingin bisa melangkah lebih jauh dalam ajang tersebut.

"Bagi kami, setiap pertandingan adalah kesempatan, kesempatan yang luar biasa. Kami ingin bermain bagus dan mencoba untuk lolos," kata Grosso, dilansir dari laman Tuttomercato, Rabu (24/9/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172213/como_1907_mewaspadai_kekuatan_sassuolo_yang_sempat_bikin_repot_inter_milan-EATs_large.jpg
Como 1907 vs Sassuolo, Cesc Fabregas Waspadai Jay Idzes Dkk yang Sempat Repotkan Inter Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172134/jay_idzes-qVa7_large.jpg
Jay Idzes Dicadangkan Pelatih Sassuolo saat Hadapi Como di Coppa Italia 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172054/hasil_ac_milan_vs_lecce_di_16_besar_coppa_italia_2025_2026_acmilan-BNJT_large.jpg
Hasil Coppa Italia 2025-2026: AC Milan Mengggila Hajar Lecce 3-0, Udinese Bungkam Eks Klub Emil Audero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/47/3163594/jay_idzes-ZwG2_large.jpg
AC Milan vs Lecce, Jay Idzes Dkk Tantang Como 1907 di 32 Besar Coppa Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646353/jadwal-dan-link-nonton-riyadh-season-world-masters-of-snooker-2025-tayang-di-vision-dfj.webp
Jadwal dan Link Nonton Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Toprak Razgatlioglu Bikin Kaget Fabio Quartararo pada Tes MotoGP di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement