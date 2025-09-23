Sassuolo Disikat Inter Milan 1-2, Fabio Grosso Tetap Puas dengan Jay Idzes Dkk

Fabio Grosso puas melihat anak asuhnya meski Sassuolo kalah 1-2 melawan Inter Milan (Foto: Sassuolo)

MILAN – Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, tidak risau dengan kekalahan 1-2 dari Inter Milan di giornata empat Liga Italia 2025-2026. Menurutnya, penampilan Jay Idzes dan kawan-kawan sudah cukup baik.

Laga Inter Milan vs Sassuolo itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin 22 September 2025 dini hari WIB. Nerazzurri menang dengan skor tipis 2-1.

Inter Milan vs Sassuolo

Dua gol Inter Milan dicetak oleh Federico Dimarco (14’) dan bunuh diri Tarek Muharemovic (81’). Sedangkan, gol Sassuolo dihasilkan oleh Walid Cheddira (84’).

1. Angkat Topi

Grosso tetap angkat topi untuk pemain Sassuolo yang berjuang menyelamatkan tim dari kekalahan. Ia justru memetik banyak hal positif untuk membenahi kekurangan.

“Fakta kami menciptakan peluang untuk bisa menyamakan kedudukan memberi kami nilai positif,” ucap Grosso, dilansir dari Tutto Mercato, Senin (22/9/2025).

“Penampilan penuh keberanian dan karakter melawan lawan yang sangat, sangat kuat. Tentu saja ada hal yang perlu diperbaiki, tetapi kami tetap membawa hal-hal positif,” sambung pria asal Italia itu.