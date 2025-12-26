Advertisement
LIGA ITALIA

Gara-Gara Hal Ini, Tarik Muharemovic Dukung Jay Idzes Jadi Kapten Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |22:01 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Tarik Muharemovic Dukung Jay Idzes Jadi Kapten Sassuolo
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic saat bela Sassuolo. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
A
A
A

SASSUOLO – Bek muda Sassuolo, Tarik Muharemovic, memberikan testimoni luar biasa mengenai kualitas kepemimpinan rekan duetnya, Jay Idzes. Muharemovic menegaskan karisma dan energi kepemimpinan penggawa Timnas Indonesia itu sudah sangat terasa kuat sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di markas klub Italia tersebut.

Jay Idzes bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Walau baru bergabung dengan tim, Jay langsung menjadi andalan di lini pertahanan Neroverdi –julukan Sassuolo.

Sejauh ini, pemain Timnas Indonesia itu sudah mencatatkan 15 pertandingan bersama Sassuolo. Hampir di semua pertandingan itu, Jay kerap diplot bersama Tarik Muharemovic di lini pertahanan Neroverdi.

1. Kebutuhan Akan Sosok Jenderal Lapangan

Muharemovic mengakui sudah merasakan aura pemimpin yang dimiliki oleh Jay sejak kedatangannya. Bek berpaspor Slovenia itu tak keberatan meski Jay banyak berbicara ketika pertandingan berlangsung.

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

“Saya melihat Jay ketika dia tiba, dan saya langsung merasakan energinya. Saya merasakan beberapa hal dalam dirinya, seperti fakta bahwa dia senang menjadi seorang pemimpin, dan itulah yang saya butuhkan, dan saya sangat menyukainya,” kata Muharemovic dilansir dari Sassuolo News, Jumat (26/12/2025).

 

