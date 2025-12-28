Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

CEO Sassuolo Tak Punya Niat Jual Jay Idzes di Bursa Transfer Musim Dingin 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |01:05 WIB
CEO Sassuolo Tak Punya Niat Jual Jay Idzes di Bursa Transfer Musim Dingin 2026
CEO Sassuolo tak berniat menjual Jay Idzes di bursa transfer musim dingin 2026 (Foto: Instagram/@tarik.muharemovic)
A
A
A

CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, menyadari Jay Idzes dan Tarik Muharemovic jadi komoditi panas di bursa transfer musim dingin 2026. Namun, klub tak punya rencana menjual salah satu atau bahkan keduanya!

Ketertarikan klub-klub itu berdasar karena keduanya tampil solid di lini pertahanan Sassuolo. Baik Idzes maupun Muharemovic bahkan sempat diisukan akan merapat ke AC Milan. 

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Rival sekotanya, Inter Milan, juga kabarnya berminat. Namun demikian, Carnevali ternyata tidak berniat untuk menjual pemain kuncinya pada bursa transfer musim dingin. 

1. Pertimbangan

Menurut laporan Sassuolo News, Carnevali sedang mempertimbangkan untuk mempertahankan pemain kunci hingga akhir musim 2025-2026. Terkecuali, jika ada tawaran menarik yang menguntungkan kedua belah pihak. 

"Niat klub adalah untuk mempertahankan skuad saat ini hingga akhir musim. Secara khusus, Carnevali secara tegas menolak kemungkinan menjual pemain kunci,” tulis Sassuolo News, dikutip Minggu (28/12/2025).

“(Itu) menekankan tujuannya adalah untuk mempertahankan susunan pemain saat ini, kecuali ada tawaran potensial yang mungkin datang dari luar pasar," imbuh laporan tersebut.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
