Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Disikat Atalanta 0-3 di Perempatfinal Coppa Italia 2025-2026, Luciano Spalletti: Kurang Peka Situasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |08:19 WIB
Juventus Disikat Atalanta 0-3 di Perempatfinal Coppa Italia 2025-2026, Luciano Spalletti: Kurang Peka Situasi
Luciano Spalletti mengeluhkan anak asuhnya yang kurang peka terhadap situasi di laga Atalanta vs Juventus (Foto: Juventus)
A
A
A

BERGAMO – Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, kesal melihat timnya dibantai Atalanta 0-3 dalam laga perempatfinal Coppa Italia 2025-2026. Ia melihat I Bianconeri banyak melakukan kesalahan tidak penting serta kurang peka terhadap situasi.

Duel Atalanta vs Juventus itu berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, Italia, Jumat (6/2/2026) dini hari WIB. La Dea menang telak 3-0 lewat gol Gianluca Scamacca (27’), Kamaldeen Sulemana (77’), dan Mario Pasalic (85’).

1. Momen-Momen Menentukan

Atalanta vs Juventus di Coppa Italia 2025-2026 (Foto: Juventus)
Atalanta vs Juventus di Coppa Italia 2025-2026 (Foto: Juventus)

Berkaca dari statistik, Juventus sebetulnya unggul dalam penguasaan bola hingga 60%. Mereka juga melepaskan 11 percobaan meski hanya 2 yang mengarah tepat sasaran.

Sedangkan, Atalanta bermain efektif. Anak asuh Raffaele Palladino membuat hanya 6 percobaan dan 4 tembakan tepat sasaran. Tapi, mereka sukses memaksa Mattia Perin 3 kali memungut bola dari gawang.

Tak ayal, Spalletti kesal dengan hasil tersebut. Ia menilai Atalanta lebih baik dari Juventus dalam momen-momen menentukan sepanjang 90 menit laga.

“Mereka lebih baik dari kami dalam momen-momen menentukan di pertandingan ini. Ketika Anda mengomentari kekalahan 0-3, tidak banyak yang bisa Anda katakan,” tegas Spalletti, mengutip dari Football Italia, Jumat (6/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172213/como_1907_mewaspadai_kekuatan_sassuolo_yang_sempat_bikin_repot_inter_milan-EATs_large.jpg
Como 1907 vs Sassuolo, Cesc Fabregas Waspadai Jay Idzes Dkk yang Sempat Repotkan Inter Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172134/jay_idzes-qVa7_large.jpg
Jay Idzes Dicadangkan Pelatih Sassuolo saat Hadapi Como di Coppa Italia 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172093/jay_idzes-BFo7_large.jpg
Como vs Sassuolo di Coppa Italia 2025-2026: Ambisi Jay Idzes Cs Melaju ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/47/3172054/hasil_ac_milan_vs_lecce_di_16_besar_coppa_italia_2025_2026_acmilan-BNJT_large.jpg
Hasil Coppa Italia 2025-2026: AC Milan Mengggila Hajar Lecce 3-0, Udinese Bungkam Eks Klub Emil Audero
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/05/11/1673993/hasil-semifinal-piala-asia-futsal-2026-indonesia-ditahan-imbang-jepang-33-di-waktu-normal-wpr.jpg
Hasil Semifinal Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Ditahan Imbang Jepang 3-3 di Waktu Normal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/striker_al_nassr_cristiano_ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo Akhirnya Buka Suara usai Mogok Main di Al Nassr
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement