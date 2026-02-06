Juventus Disikat Atalanta 0-3 di Perempatfinal Coppa Italia 2025-2026, Luciano Spalletti: Kurang Peka Situasi

Luciano Spalletti mengeluhkan anak asuhnya yang kurang peka terhadap situasi di laga Atalanta vs Juventus (Foto: Juventus)

BERGAMO – Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, kesal melihat timnya dibantai Atalanta 0-3 dalam laga perempatfinal Coppa Italia 2025-2026. Ia melihat I Bianconeri banyak melakukan kesalahan tidak penting serta kurang peka terhadap situasi.

Duel Atalanta vs Juventus itu berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, Italia, Jumat (6/2/2026) dini hari WIB. La Dea menang telak 3-0 lewat gol Gianluca Scamacca (27’), Kamaldeen Sulemana (77’), dan Mario Pasalic (85’).

1. Momen-Momen Menentukan

Atalanta vs Juventus di Coppa Italia 2025-2026 (Foto: Juventus)

Berkaca dari statistik, Juventus sebetulnya unggul dalam penguasaan bola hingga 60%. Mereka juga melepaskan 11 percobaan meski hanya 2 yang mengarah tepat sasaran.

Sedangkan, Atalanta bermain efektif. Anak asuh Raffaele Palladino membuat hanya 6 percobaan dan 4 tembakan tepat sasaran. Tapi, mereka sukses memaksa Mattia Perin 3 kali memungut bola dari gawang.

Tak ayal, Spalletti kesal dengan hasil tersebut. Ia menilai Atalanta lebih baik dari Juventus dalam momen-momen menentukan sepanjang 90 menit laga.

“Mereka lebih baik dari kami dalam momen-momen menentukan di pertandingan ini. Ketika Anda mengomentari kekalahan 0-3, tidak banyak yang bisa Anda katakan,” tegas Spalletti, mengutip dari Football Italia, Jumat (6/2/2026).