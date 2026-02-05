Inter Milan Lolos Semifinal Coppa Italia 2025-2026 Usai Hajar Torino 2-1, Cristian Chivu Siap Hadapi Jadwal Padat

Cristian Chivu tidak masalah Inter Milan akan menghadapi jadwal padat usai lolos ke semifinal Coppa Italia 2025-2026 (Foto: Inter Milan)

MONZA – Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, sadar kelolosan ke semifinal Coppa Italia 2025-2026 berimbas pada jadwal padat. Namun, ia melihat titik terang dari laga kontra Torino tersebut.

Duel Inter Milan vs Torino tersaji di perempatfinal Coppa Italia 2025-2026, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB. Bermain di Stadion U-Power, Monza, Italia, Nerazzurri menang dengan skor tipis 2-1.

1. Semifinal Coppa Italia 2025-2026

Dua gol Inter disumbangkan Ange-Yoan Bonny (35’) dan Andy Diouf (47’). Sementara, Torino hanya bisa membalas sekali lewat Sandro Kulenovic (57’).

Kemenangan ini sekaligus membawa Inter melaju ke semifinal Coppa Italia 2025-2026. Mereka akan bersua pemenang antara Como atau Napoli pada 3-5 Maret dan 21-23 April.

2. Jadwal Padat

Tentu saja, Inter akan menghadapi jadwal padat. Selain di Liga Italia 2025-2026, Marcus Thuram dan kawan-kawan masih melaju di Liga Champions 2025-2026.

Namun, peluang mengulang treble winners seperti pada musim 2009-2010 pun terbuka. Chivu, yang merupakan alumni skuad peraih tiga trofi juara sekaligus itu, ingin anak asuhnya mempertahankan sisi kompetitif tersebut.