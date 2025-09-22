Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Media Malaysia Prediksi Persib Bandung Menang atas Selangor FC, Begini Katanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |15:36 WIB
Media Malaysia Prediksi Persib Bandung Menang atas Selangor FC, Begini Katanya!
Persib Bandung diprediksi menang atas Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

MEDIA Malaysia One Football My memprediksi Selangor FC akan kalah saat bertemu Persib Bandung di matchday ketiga dan keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Penilaian ini muncul berdasarkan performa Selangor FC di lima pekan awal Liga Super Malaysia 2025-2026 plus laga pembuka AFC Champions League 2 2025-2026.

Selangor FC asuhan Katsuhito Kinoshi hanya mendapatkan dua menang dan tiga kalah di lima pekan awal Liga Super Malaysia 2025-2026. Sementara di AFC Champions League 2025-2026, Selangor FC kalah 2-4 dari Bangkok United di laga pertama Grup G.

Selangor FC kalah 2-4 dari Bangkok United. (Foto: Instagram/@true_bangkok_united)
Selangor FC kalah 2-4 dari Bangkok United. (Foto: Instagram/@true_bangkok_united)

“Selangor FC bisa melaju jauh di turnamen Asia tahun ini? Saya jamin lawan Persib Bandung, Selangor FC akan kalah,” tulis One Football My di akun X-nya, @Onefootball.M.

1. Persib Bandung Tampil Garang

Secara materi pemain, Persib Bandung jauh berubah ketimbang musim lalu. Namun, secara kualitas pemain asing, materi Persib Bandung musim ini jauh lebih ganas.

Beberapa pemain di antaranya bahkan langsung beradaptasi dengan skuad Persib Bandung. Sebut saja Julio Cesar, Frans Putros, Patricio Matricardi, Luciano Guaycoche hingga Ulliam Baroos.

Belum lagi pemain keturunan seperti Thom Haye dan Eliano Reijnders yang memberi warna baru terhadap permainan Persib Bandung. Melihat kondisi di atas, Persib Bandung layak dijagokan memenangkan pertandingan.

 

