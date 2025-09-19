Marc Klok Ungkap Kondisi Terkini Usai Cedera di Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors

Marc Klok mengungkap kondisi terkininya usai cedera di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors (Foto: AFC)

BANDUNG – Marc Klok angkat bicara mengenai kondisinya usai sempat cedera di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC. Ia berharap tidak semakin parah.

Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 18 September 2025 malam WIB. Skor akhir 1-1.

Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (Foto: AFC)

Persib unggul duluan lewat gol Saddil Ramdani (47’). Namun, tim tamu menyamakan skor di menit-menit akhir via sundulan Lennart Thy (90+2’).

1. Tidak Parah

Di laga itu, Klok terlihat mengerang kesakitan usai berebut bola dengan lawan. Hingga akhirnya, sang kapten diganti Thom Haye jelang babak pertama berakhir.

Klok mengaku merasakan nyeri pada pinggulnya. Pemain berusia 32 tahun itu berencana akan melakukan pemeriksaan melalui ultrasonografi atau USG.

“Sekarang kondisinya sedikit sakit. Mudah-mudahan tidak parah, tapi ini sedikit sakit,” tukas Klok, dikutip Jumat (19/9/2025).