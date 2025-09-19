Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Tahan Lion City Sailors 1-1, Ranking Super League di Asia Naik 1 Posisi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |13:32 WIB
Persib Bandung Tahan Lion City Sailors 1-1, Ranking Super League di Asia Naik 1 Posisi!
Ranking Super League atau Liga Indonesia naik 1 posisi berkat hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 berdampak pada kenaikan ranking Super League di Asia. Kabar tersebut tentu cukup menggembirakan.

Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 18 September 2025 malam WIB. Skor akhir 1-1.

Lennart Thy bikin laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC berakhir 1-1 @lioncitysailorsfc

Persib unggul duluan lewat gol Saddil Ramdani (47’). Namun, tim tamu menyamakan skor di menit-menit akhir via sundulan Lennart Thy (90+2’).

1. Ranking AFC Liga Indonesia Naik

Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors FC itu tidak disambut baik Bobotoh. Apalagi, tiga poin yang harusnya dikemas Pangeran Biru, musnah seketika akibat kelengahan.

Walau begitu, hasil seri antara Persib melawan LCS ikut membantu kenaikan peringkat Super League (Liga Indonesia) di Asia. Saat ini, kompetisi tersebut ada di urutan 23 menurut laman Footy Rannking.

Liga Indonesia sukses menggeser Liga Tajikistan yang sebelumnya ada di posisi 23. Hal itu tidak terlepas dari kekalahan Istiklol melawan Al Nassr (Arab Saudi) 0-5 di ajang AFC Champions League 2 2025-2026!

 

